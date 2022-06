Joanna Przetakiewicz rozumie rosnącą inflację: "Mogę sobie odmówić kupienia nowego samochodu"

Pola 44 min. temu zgłoś do moderacji 95 47 Odpowiedz

Zazdroszczę.. ja nie pójdę do dentysty bo nie mam za co. Nigdzie nie chodzę ani do fryzjera ani do lekarza a i tak nie mam pieniędzy. Wszystko jest takie drogie. Rata, czynsz, opłaty, paliwo, żłobek. Straszne to jest. Płakać się chce