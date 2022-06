Pierwsza liga celebrytek na premierze książki Joanny Przetakiewicz "Pieniądze szczęście dają": Agnieszka Woźniak-Starak, Monika Olejnik, Martyna Wojciechowska (ZDJĘCIA)

Xxx 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

No tak jeśli ktoś jest materialista to pieniądze jak najbardziej szczęście dają. Jednak życie to nie tylko kasa. jest wiele czynników które mają wpływ na nasze szczęście. "Pieniądze szczęścia nie dają" To złożona sentencja ( wbrew pozorom) i wymaga większej refleksji.Nie dziwie się,ze Pani Przetakiewicz nie potrafi tego interpretować inaczej jak tylko powieszchownie nawet przekornie do tego podchodzac. Jest cała masa poradników, które są naprawdę dobrym źródłem informacji jak dojść do majątku. Podejrzewam, że książka tej pani będzie tylko zlepkiem jakiś infantylnych złotych myśli oraz przechwalek o zasobności swojego portfela. Ta kobieta jest tak pusta i uważam za wielka żenadę pojawić się na spotkaniu promujących taka pseudo literaturę.