Joanna Racewicz szczerze o hejcie: "Jeden pan życzył mi śmierci, nazywając 'SMOLEŃSKĄ S*KĄ'"

iksde 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdzie jest różnica między hejtem a zwyczajnie dobrze umotywowanym wstrętem i niechęcią. Czy gdyby Pani Racewicz miała wielkiego pryszcza na nosie i była z niego dumna, to krytyka pokazywania go milionom Polaków byłaby nieuzasadniona? A gdyby pojawiła się jakaś narośl na twarzy, albo zjadł jakąś część tej twarzy rak to również powinniśmy pokazywać takie schorzenia milionom ludzi? A gdyby Pani Racewicz była po prostu monstrualnie gruba i brzydka? Też powinna i musiałaby być prezenterką? Z jakiegoś powodu, mimo wielkiego współczucia dla zdrowotnych - psyczhicznych czy fizycznych - problemów ludzi - do pracy w telewizji wybieramy raczej ludzi zdrowych, często ładnych. Pani Racewicz nie tylko po prostu wygląda b. źle, na dodatek ma wyraźne problemy z oceną rzeczywistośći - skoro wciąż robi sobie operacje twarzy, na co pewnie poszły pieniądze z odszkodowania po Smoleńsku - więc jak osoba która tak myli się odnośnie czegoś co widzi codziennie non stop w lustrze może się wypowiadać na tematy polityki. Pani Racewicz ma wyraźne zaburzenia i tyle. I naprawdę nie wiadomo dlaczego Polsat daje jej te programy prowadzić. Radio się kłania.