JoJo Siwa popisuje się gibkością, przemierzając australijskie ulice u boku ukochanej

JoJo Siwa to amerykańska piosenkarka, tancerka, aktorka i influencerka, która zdobyła popularność dzięki swojemu charakterystycznemu, pełnemu energii stylowi i kolorowym, ekstrawaganckim stylizacjom. Karierę rozpoczęła jako uczestniczka programu "Abby's Ultimate Dance Competition", a następnie zyskała rozgłos dzięki występom w "Dance Moms". Szybko stała się idolką dzieci i nastolatków, tworząc własne linie ubrań, akcesoriów i zabawek. JoJo próbuje swoich sił również jako piosenkarka. Jej utwory, takie jak "Boomerang", "Kid in a Candy Store" czy "Karma" zdobyły miliony wyświetleń na YouTube. Kilka lat temu Siwa dokonała coming outu i do dziś prężnie działa na rzecz tolerancji wobec społeczności LGBTQ+.