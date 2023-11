Jolanta Pieńkowska obchodzi 59. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. Niezła metamorfoza? (ZDJĘCIA)

Po rozstaniu z Telewizją Polską Jolanta Pieńkowska obrała kurs na szeroko pojęty lifestyle. W 2005 r. została redaktorką naczelną miesięcznika "Twój Styl", a rok później związała się z Grupą TVN, w której pracuje do dziś. Została zaangażowana do prowadzenia "Dzień Dobry TVN" u boku Magdy Mołek, tworząc pierwszy kobiecy duet w historii polskich programów śniadaniowych. Następnie dopasowano do niej Wojciecha Jagielskiego, który nie do końca odnalazł się w formule. Przez ostatnie 4 lata pojawiania się w porannej ramówce stacji towarzyszył jej Robert Kantereit. W 2014 r. pożegnała się z występami na głównej antenie.