Julia Dybowska eksponuje NIEPOKOJĄCO szczupłą sylwetkę w bikini. Fani martwią się o jej zdrowie (ZDJĘCIA)

Julka jesteś piękna, ale to odchudzanie poszło za daleko, jeśli tego nie widzisz, to mam nadzieję, że ktoś z twojego otoczenia to zobaczy i Ci pomoże. To już zachodzi za daleko, nie niszcz sobie zdrowia; Masakra. Musisz coś zrobić, to fatalnie wygląda. Trzeba normalnie się odżywiać, to ciało nie wygląda dobrze; Przepraszam, ale fatalnie to wygląda - czytamy w komentarzach.