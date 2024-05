Julia Dybowska kocha drogie i luksusowe torebki. Cześć z nich kosztowała prawie PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Proszę przemy... 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kochani Ludzie, i Ty Pudlu, przecież też jesteś w końcu zwierzęciem! Błagam Was, reagujmy. Domagajmy się od rządu poprawy warunków zwierząt hodowlanych. Jesteśmy ich głosem i to my decydujemy. Jeśli jemy jajka i mięso, zadbajmy by krótkie życie zwierząt nie było życiem w cierpieniu. Kupujmy produkty z dobrej hodowli, banujcie jaja z chowu klatkowego, rezygnujcie z pojedynczych posiłków mięsnych na rzecz roślinnych. Pamiętajcie, że krowa na fermie na taki sam potencjał na bycie kochanym zwierzakiem jak Wasz maltańczyk czy ukochany kot! #otwarte_klatki ~lek.wet. któremu serce pęka od nadmiaru cierpienia zwierząt