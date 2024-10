Julia von Stein parkuje luksusowego mercedesa za kilkaset tysięcy złotych NA ZAKAZIE

Julia von Stein zasłynęła jako jedna z uczestniczek "Królowych życia" , która swoją popularność postarała się przenieść do mediów społecznościowych. Celebrytka w wypowiedziach na Instagramie z reguły nie gryzie się w język, co nie zawsze wychodzi jej na dobre. Ma już na koncie mnóstwo afer , w tym kiedy poniżenie pracownika jednej z restauracji typu fast food po usłyszeniu prośby, by zgasiła papierosa.

Wygląda na to, że Julia von Stein, podobnie do innych celebrytów, nie przejmuje się przepisami ruchu drogowego . Ostatnio paparazzi "przyłapali" ją na mieście, gdzie zaparkowała na zakazie .

Julia von Stein parkuje na zakazie

Julia von Stein już od kilku miesięcy układa sobie życie w stolicy, co ochoczo relacjonuje w mediach społecznościowych. Ostatnio zajechała do centrum Warszawy swoim Mercedesem klasy G, którego ceny się wahają od 500 do 700 tys. zł. Celebrytka przez chwilę poszukiwała miejsca do zaparkowania auta, jednak takowego nie znalazła. W związku z tym zostawiła pojazd na zakazie.