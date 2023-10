Julia Wieniawa BALUJE z Maciejem Musiałem do trzeciej nad ranem (ZDJĘCIA)

Shaj 16 min. temu zgłoś do moderacji 25 4 Odpowiedz

No i uj was to interesuje, ja jej zazdroszczę siedzenia do rana na pogaduchach, bo normalny człowiek musi iść szybciej spać by wstać na rano do roboty albo siedzieć na nocce i odprawiać ludzi ;d