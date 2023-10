Julia Wieniawa w srebrnej kreacji i z PAWIM PIÓRKIEM za uchem kokietuje na premierze "Chłopów" (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa zdążyła się już przyzwyczaić do funkcjonowania na najwyższych obrotach, co bez wątpienia bardzo jej się opłaca. 24-latka nie zwalnia zawrotnego tempa i co rusz bierze na swoje barki kolejne zawodowe projekty. Aktorka od jakiegoś czasu haruje na planie nowego projektu, który wymaga od niej pobudek o 3:30, a ponadto przygotowuje się do roli jurorki w "Mam Talent!". Do tego dochodzą jeszcze regularne wyjścia na ścianki, które są dla celebrytki chlebem powszednim.