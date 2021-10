Julia Wieniawa pozuje w nowej kampanii z niebieskowłosą SIOSTRĄ! (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa wciąż nie zwalnia tempa i podbija kolejne gałęzie show biznesu, czym zapewne przyprawia o zazdrość większość koleżanek z branży. 22-latka gra, śpiewa, projektuje i przede wszystkim promuje wszystko, co tylko się da. Jej strategia zdaje się przynosić odpowiednie rezultaty - Wieniawa dorobiła się już trzech mieszkań i dwóch milionów followersów na Instagramie. Mimo nieco nadszarpniętej reputacji przez "szczery" podcast z Żurnalistą reklamodawcy wciąż walą do celebrytki drzwiami i oknami.

Wiele wskazuje na to, że nie tylko Wieniawa odziedziczyła w genach przedsiębiorczość oraz pociąg do występowania. Alicja Wieniawa-Narkiewicz postanowiła pójść w ślady starszej siostry i już od kilku lat występuje przed kamerą. Jeszcze w 2018 roku dziewczyna zarzekała się, że zamierza trzymać się z dala od świata show biznesu, z czasem jednak zmieniła nieco zdanie.

Żeby było zabawniej, Julia ma jeszcze jedną siostrę, której ewidentnie również zamarzyła się sława. Wiktoria Parzyszek ma 17 lat i chodzi do liceum plastycznego, gdzie rozwija swój talent artystyczny. Teraz dzięki Wieniawie nastolatka miała okazję sprawdzić się również w roli modelki. We wtorek na profilu aktorki pojawiły się zdjęcia do nowej kampanii, w której wzięła udział z Wiktorią. Przyglądając się tej sesji, można odnieść wrażenie, że sióstr nie łączy zbyt duże podobieństwo.