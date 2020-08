17-letnia siostra Wieniawy właśnie trafiła na PIERWSZĄ OKŁADKĘ! Powtórzy sukces Julii? (FOTO)

Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że Julka nie jest jedynym "złotym dzieckiem" w rodzinie Wieniawów-Narkiewiczów. Już dwa lata temu swoje pierwsze kroki na planie filmowym zaczęła stawiać przyrodnia siostra celebrytki, Alicja Wieniawa, pojawiając się w serialu TV4 Oko za oko. Mimo niezaprzeczalnego przywileju płynącego z bycia spokrewnioną z jedną z największych polskich gwiazd, jeszcze do niedawna 17-latka zarzekała się, że - w przeciwieństwie do Julki - zamierza trzymać się z dala od show biznesu.