Wyzwolona Julia Wieniawa pręży smukłe ciało przed lustrem, reklamując bieliznę (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa sama określa siebie mianem "girl boss" i trzeba przyznać, że użycie tego tytułu nie jest w jej przypadku na wyrost. W wieku 22 lat aktorka jest właścicielką ogromnego majątku, na który zapracowała nie tylko graniem w filmach, ale też udziałem w niezliczonej ilości reklam i prowadzeniem dwóch biznesów. Oprócz tego celebrytka przymierza się jeszcze do wydania długo zapowiadanego albumu. Jej zdolności wokalne mieliście okazję podziwiać ostatnio na TikToku, gdzie Julka zamieściła swoją aranżację nowego hitu Adele "Easy on Me".