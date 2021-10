Nowy film z Wieniawą: Julia wciela się w rolę NIERZĄDNICY, Cezary Pazura będzie... SUTENEREM. Obejrzycie to? (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa już dawno temu udowodniła, że jej aspiracje sięgają daleko poza zwykłe "celebryctwo". Przedsiębiorcza 22-latka stała się na przestrzeni lat nie tylko bizneswoman z krwi i kości, ale także ekspertką od wywoływania medialnego szumu, co udowodniła zresztą w słynnym już podcaście . W natłoku obowiązków Wieni udaje się też znaleźć czas na granie w kolejnych ( raczej wątpliwej jakości ) filmach. Na studia na razie czasu nie znalazła, ale i po co, skoro świetnie zarabia na chodzeniu po ściankach .

Oprócz Julki w "Nie cudzołóż i nie kradnij" pojawi się cała "plejada" aktorów, a fabuła filmu brzmi równie "intrygująco", co jego tytuł. Wiadomo już, że Cezary Pazura pojawi się jako "sutener rodem z Dzikiego Zachodu ", Mateusz Banasiuk wcieli się w niewiernego męża Aleksandry Popławskiej , a Bartek Firlet i Sebastian Stankiewicz zagrają "fajtłapowatych, ale groźnych gangsterów". Co tu dużo mówić, szykuje się kolejna komedia pomyłek w polskim wydaniu.

Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką - zachęca (?) Kuczewski. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od "siły wyższej". "Nie cudzołóż i nie kradnij" to opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W tej komedii pełnej zwrotów akcji wszyscy mają coś na sumieniu i będę musieli odpokutować swoje grzechy.