Julia Wieniawa z okazji 26. urodzin zorganizowała DOMÓWKĘ. Na TikToku oburzenie, bo goście zaśpiewali jej "Happy Birthday": "Polskiego zapomnieli. KABARET"

Piszecie o Pani Wieniawie, jak o dziecku. Przecież to dorosła kobieta, sama zarabia to wydaje na co chce. Ja w jej wieku miałam 2 dzieci - 5 letnie dziecko i 2 letnie dziecko. Pani Wieniawa to nie dziecko tylko dorosła kobieta i bawi się za swoje pieniądze. Niech się bawi ile chce. Nikogo nie naciąga na swoją imprezę urodzinową. Sądzę, że nawet pomaga finansowo mamie i babci bo dobrze zarabia. Moim zdaniem to fajna, inteligentna i piękna kobieta.