Justyna Steczkowska komentuje przewidywania bukmacherów do Eurowizji 2024. Wbiła szpilę Edycie Górniak?

Wielkimi krokami zbliża się Eurowizja 2024 , a wybór polskiego reprezentanta jak zwykle wywołał sporo emocji. W tym roku TVP zrezygnowała z publicznych preselekcji i zwołała komisję, która miała wyłonić najlepszy z ponad dwustu nadesłanych utworów. Jury zadecydowało, że do Malmo poleci Luna , która zaprezentuje przed międzynarodową publicznością utwór "The Tower". Na pierwszą aferę nie trzeba było długo czekać. Media eurowizyjne i fani konkursu szybko wychwycili, że w procesie wewnętrznych eliminacji kilkukrotnie złamano regulamin . Wina ma stać po stronie Telewizji Polskiej, która paradoksalnie sama ustalała przecież zasady preselekcji.

Eurowizja 2024. Justyna Steczkowska komentuje wyniki preselekcji i wbija szpilę (?) Edycie Górniak

W poniedziałek, gdy ogłoszono zwycięstwo Luny, Justyna Steczkowska opublikowała wpis, w którym zaapelowała, by nie hejtować polskiej reprezentantki. Kolejny post o tematyce eurowizyjnej pojawił się na profilu diwy w czwartkowy wieczór, tuż po ujawnieniu pełnych wyników preselekcji, które wykazały m.in., że tylko jedyny przedstawiciel TVP w komisji, Piotr Klatt, nie przyznał 51-latce ani jednego punktu . Wykonawczyni przeboju "Dziewczyna szamana" zacytowała fragment artykułu portalu zloteprzeboje.pl z 17 lutego, kiedy wynik eliminacji nie był jeszcze znany.

Zarówno fani Eurowizji, jak i bukmacherzy i zagraniczni twórcy do zwycięstwa w krajowych preselekcjach typują Justynę Steczkowską. Co więcej, jej utwór "WITCH-ER Tarohoro" nawet przez twórców platformy streamingowej YouTube typowany jest do zwycięstwa całego konkursu - brzmiał fragment udostępniony przez Justynę.