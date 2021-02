Kaja Paschalska kończy 35 lat. Przypominamy najważniejsze chwile jej kariery w show biznesie (STARE ZDJĘCIA)

Ggg 10 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Mówcie co chcecie. Ma bardzo charakterystyczną urodę plus to były fajniejsze czasy... Moda młodzieżowa serio była mlodzieżowa. Mniej strachu przed obciachem. Każdy chodził jak chciał albo jak go było stać. Miałam kolegów z różnych środowisk. Chodziliśmy na ogniska. Każdy z każdym rozmawiał. Teraz nasz 8 letni chrześniak został wyśmiany przez kolegów że "nie należy do prestiżu, bo nie ma oryginalnej bluzki Gucci". Babcia w Turcji mu kupiła na jakimś straganie, nie wiedziała co to Gucci, tylko t-shirt był ładny. A dzieciaki serio go bardzo bardzo zniszczyły. Za bardzo. Wykluczyli go dosłownie. Nie popieram kupowania na straganach, ale to jak teraz się podkreśla podziały klasowe, finansowe, majątkowe to jest dla mnie przerażające. Mój kolega się zabił kilka lat temu, podejrzewamy między innymi przez to, że był wykluczony ze środowiska rowieśniczego bo nie był zamożny. A pieniądze raz są potem ich nie ma, los jest przewrotny. Powinni o tym pamiętać wszyscy którzy wyśmiewają biedniejszych.