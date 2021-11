Kamil Durczok nie żyje. Znani żegnają dziennikarza: Monika Olejnik, Lech Wałęsa, Jarosław Kuźniar... (ZDJĘCIA)

Dzej dzej 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Wiadomość przytłaczająca, jakby zły sen. Nie bronię bo popełnił wiele błędów, wiele osób skrzywdził swoim zachowaniem, ale potrafi przyznać się do błędu jeśli faktycznie go popełnił. Był dobrym i ciepłym człowiekiem mimo tego co wypisywały o nim media. To on był moim wzorem gdy stawiałam pierwsze kroki w dziennikarskim świecie, to on pokazywał którą drogą pójść i cieszył się z artykułu w lokalnej prasie. To znów on, człowiek który być może zabłądził bo wierzył, że to co robi robi najlepiej jak potrafi. Tak, nie każdy stawia pracę na pierwszym miejscu, ale dla niego była ona pasją. Dziękuję Nauczycielu. Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia.