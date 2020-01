Kamil Durczok wspomina swój rajd po autostradzie: "Byłem NAWALONY JAK ŚWINIA"

Nowaaa 2 godz. temu zgłoś do moderacji 97 3 Odpowiedz

Odwagę to mialby gdyby przyznał się do nałogu zanim mleko sie rozlało. Teraz to tylko zagranie pod publiczkę z wyjawieniem "prawdy", ktora była przeciez dla każdego od dawna oczywista plus przerzucenie ciężaru odpowiedzialnosci za to co się stało na chorobę alkoholową. Gdyby naprawdę coś zrozumiał to z pokorą milczałby i trzezwiał w ciszy a nie pod publikę. Chciał się trochę wygrzebać a upadł jeszcze niżej.