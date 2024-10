Kanye West i Bianca Censori na ostatnich wspólnych zdjęciach. "Prawie nie wchodzili w interakcje"

W poniedziałek do mediów przedostały się niepokojące wieści dotyczące Kanye Westa i Bianci Censori. Serwis TMZ dotarł bowiem do informacji, jakoby ich małżeństwo wisiało na włosku. Kontrowersyjny raper i jego młodsza o 18 lat ukochana od pewnego czasu mają przechodzić kryzys i są ponoć o krok od rozwodu. Podczas gdy gwiazdor rzekomo wciąż przebywa w Tokio, 29-latka udała się do rodzinnej Australii, gdzie spędza czas w otoczeniu bliskich.