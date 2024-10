Kanye West kupił posiadłość za 35 mln dolarów

Kanye West w ostatnim czasie stał się bohaterem mediów na całym świecie, które spekulowały o jego możliwym rozwodzie z młodszą o 18 lat Biancą Censori . Relacje między nimi podobno od dawna nie układały się dobrze. Portal TMZ donosił, że decyzja o rozstaniu zapadła już kilka tygodni temu. Według informacji zebranych przez serwis, raper kilkakrotnie wyrażał chęć rozwodu w rozmowach z przyjaciółmi. Wygląda jednak na to, że ewentualny kryzys udało się pokonać. Oboje zostali bowiem przyłapani podczas zakupów w Tokio.

Wygląda na to, że nie były to jedyne zakupy, na jakie wybrał się raper. Ostatnio został także właścicielem okazałej willi w Beverly Hills, której wartość wynosi 35 mln dolarów, czyli ponad 140 mln złotych. W środku znajduje się 11 sypialni, 18 łazienek, podgrzewany basen, a drugi znajduje się na zewnątrz, podobnie zresztą jak kort tenisowy. Posiada także oddzielną część przeznaczoną do rozrywki, która jest połączona z główną częścią domu.