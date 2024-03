Kanye West OBŁAPIA żonę na ulicach Los Angeles. Bianca znów postawiła na RYZYKOWNĄ kreację. Para jak z obrazka? (ZDJĘCIA)

Zendaya wyraźnie jest fanką polskich sportowców. Najpierw aktorka zapozowała do wspólnego zdjęcia z Robertem Lewandowskim, by teraz poprosić o to samo Igę Świątek. Do zdarzenia doszło podczas finału WTA 1000 w Indian Wells, który zakończył się zwycięstwem Polki. "To była absolutna przyjemność oglądać cię na korcie i zobaczyć, jak wygrywasz" - napisała Zendaya.