Kanye West przekazał 2 MILIONY DOLARÓW rodzinom George’a Floyda i innych ofiar policji! "Wesprze też biznesy prowadzone przez Afroamerykanów"

Elooo 20 min. temu zgłoś do moderacji 27 1 Odpowiedz

Policjant zamordował tego chłopa i to fakt ale nikt nie mówi jaki bandziorem był ten czarny bohater mediów. Karma go dopadła, ten człowiek między innymi razem z innymi kolegami włamali się do domu ciężarnej kobiety i to ten bohater trzymał cały czas broń skierowana w stronę brzucha tej kobiety. A lista popełnionych przestępstw jest długa.