Policjant, który udusił George'a Floyda, ZOSTAŁ ARESZTOWANY. Postawiono mu zarzut morderstwa

marta 8 min. temu

To co zrobill ten policjant jest karygodne i to potepiam ale medal ma dwie strony. Policjanci dobrze wiedza to czego nie podaje sie do ogolnej wiadomosci przez poprawnosc polityczna- przestepczosc wsrod czarnoskorych jest porazajaca i musza sie z nia mierzyc codziennie narazajac swoje zycie. W Londynie przestepczosc jest juz wyzsza niz w Nowym Yorku . Kazda dzielnica zamiaszkala przez duzy % tych ludzi charakteryzuje sie wysoka liczba gangow, morderstw, kradziezy, gwaltow, porwan. Do pracy w policji maja wrecz nieoficjalne ale powszechnie wiadome pierwszenstwo-ale sie nie garna. Na studia, kursy-rowniez.