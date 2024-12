Karolina Ferenstein-Kraśko parkuje na zakazie mercedesa za prawie PÓŁ MILIONA i pędzi po jedzenie w słoikach

Ostatnio 47-latka zwróciła na siebie uwagę, pojawiając się na ulubionej ulicy warszawskich gwiazd - Mokotowskiej. Żona Piotra, idąc śladem znanych koleżanek i kolegów, zaparkowała auto w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Po zostawieniu wartego prawie pół miliona złotych mercedesa na powierzchni wyłączonej z ruchu udała się do lokalu gastronomicznego sprzedającego dania kuchni polskiej pakowane w słoiki. Tam na spokojnie zrobiła zakupy i wróciła do samochodu, którym następnie odjechała w bliżej nieokreślonym kierunku. Tego dnia Karolina miała na sobie zwyczajną stylizację, na którą składała się krótka pikowana kurtka, czarne spodnie i zimowe buty z futerkiem.