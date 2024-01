Naturalna Karolina Ferenstein-Kraśko w centrum Warszawy wsiada do bryki za blisko PÓŁ MILIONA (ZDJĘCIA)

Juror 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

budzi moje obrzydzenie Za pracę i serce zajumac przyjaciolce męża i przyznać się do tego gdy przyjaciółka przypadkiem to odkryje dzwoniąc z życzeniami urodzinowymi to już nie ma słów by określić takie zachowanie kobiety