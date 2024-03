Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk maszerują razem do "DD TVN" na PIERWSZY wspólny wywiad. Aktorka opowiedziała o chorobie (ZDJĘCIA)

Endo 34 min. temu zgłoś do moderacji 48 3 Odpowiedz

Też mam endometriozę (do tego adenomiozę), niestety leczenie jej jest u nas baaardzo drogie, wizyta u specjalisty (bo mało kto się zna na tej chorobie) zaczyna się od 500 pln, operacje u nich to koszty dziesiątej tysięcy. A to przecież nie jest na tyle rzadka choroba by tak musiało być, wielu z nas po prostu nie stać na leczenie. Szkoda, że pani z artykułu o tym nie wspomniała, bo potrzebujemy jakiegoś publicznego głosu w tej sprawie.