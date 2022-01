Kasia Cichopek podkreśla karmelową opaleniznę waniliową stylizacją. Słodko? (ZDJĘCIA)

Tymczasem zamiast nad spienione fale musiała już wrócić do smutnej, szarej rzeczywistości i w poniedziałek zmuszona była stawić się w pracy. Czatujący przed studiem "Pytania na Śniadanie" paparazzi obfotografowali celebrytkę od stóp do głów, gdy ta dziarskim krokiem pędziła do samochodu. Kasia wystroiła się tego dnia w białą, obcisłą sukienkę z golfem, do której dobrała brązowe buty na platformie i torebkę Pinko za 1650 złotych.