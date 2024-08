Kasia Tusk pochwaliła się KLIMATYCZNĄ sypialnią. Uwagę przykuwają zdjęcia w ramkach (ZDJĘCIA)

Tusk 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Donald Tusk wprowadza szybciutko to co Ursula von nakazuje. Fit for 55 ETS ETS 2 budynkowa dyrektywa wywłaszczeniowa zakaz samochodów paliwowych zakaz kominków w domu. A córeczka oczywiście kaflowy piecyk ma i ma w nosie dyrektywy unijne