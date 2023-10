Tak mieszka Kasia Tusk w sopockim domu: króluje biel, drewniane podłogi i francuski styl. Luksusowo? (ZDJĘCIA)

Babcia 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Powiedźcie - Czy my Polacy nie jesteśmy PODLI- Celebryci pokazuja takie luksusy ze głowa mała- Ta Honorata, Lewandowscy , Ta druga dietetyczna Ewa Chodakowska, Rzeżniczek,, Szpak, Mroczki, Cichopki, Mucha - no nie bede wymieniac - JAK ONI MAJA- A przyczepiliscie sie do niej- Jej ojciec pracował 2 kadencje w Niemczech, ta mieszkanie nie jest w nowym budownictwie( to widac) to moze po babci, - Ja tez synowi dałam - i każdymu zazdrości CZEGO??? Jeden dostanie drugi NIC NIE DOSTANIE wiadomo ze nie zarobiła- ALE NIE SIEDZI I NIE CZEKA NA 800 + tylko pracuje- ma 2 dzieci