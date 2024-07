Kasia Tusk komentuje bombardowanie dziecięcego szpitala w Kijowie: "Istne PIEKŁO NA ZIEMI"

Katarzyna Tusk nie potrafiła odwrócić wzroku od dramatu, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. Na ogół córka Donalda Tuska nie zabiera głosu w kwestiach politycznych i ogranicza się do publikowania estetycznych kadrów lub skoordynowane przez siebie stylizacje.

Przepraszam, że dodaję to między prozaicznymi storiskami o modzie, ale dzieją się takie rzeczy, że spójność lifestylowego przekazu trzeba mieć w nosie - zaczęła córka Donalda Tuska na InstaStories. Wojna jest złem, zabijanie niewinnych ludzi to zbrodnia. Ale jakimi słowami opisać ostrzelanie dziecięcego szpitala?

Córka premiera nawiązała też do tegorocznego pobytu jednej z córek w szpitalu , u której pojawiły się komplikacje po wcześniejszym zakażeniu koronawirusem. Osłabiony organizm dziecka zaatakowała infekcja bakteryjna, a lekarze ponoć w ostatniej chwili zdążyli zapobiec rozwojowi sepsy.

Chyba większość z nas potrafi sobie wyobrazić, że walka o zdrowie swojego dziecka, to jedno z najtrudniejszych rzeczy jakie może zafundować nam życie. A gdy w takim momencie stajesz się jeszcze ofiarą bombardowania, to jest to istne piekło na ziemi - dodała.