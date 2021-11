Kasia Tusk protestuje z mężem i córkami na marszu pod hasłem "Ani jednej więcej" (ZDJĘCIA)

Eloise 43 min. temu zgłoś do moderacji 235 23 Odpowiedz

To nieludzkie, jak potraktowano tą dziewczynę. Praktycznie skazali ją na śmierć, i to w imię czego? Oderwanego od rzeczywistości prawa? Życia upośledzonego płodu, i tak niezdolnego do samodzielnego życia?