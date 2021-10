Kasia Tusk zwraca się do ojca w drodze na protest po wyroku TK: "NIE PRZYJECHALIŚMY TUTAJ DLA CIEBIE. Przyjechaliśmy dla twoich wnuków"

ewadcs 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Manipulacje, pomówienia, oskarżenia, haki, nagonki, ośmieszanie, wykpiwanie, zastraszanie, chamskie odzywki… Tak działa elita polityczna i władza! W polityce niby walka na idee i programy ale chodzi głównie o dobranie się do władzy („jak będziemy rządzić, to nas nie wsadzą i nam nic nie zabiorą, bo to my będziemy karać, wsadzać i zabierać”) i publicznej kasy („będzie czym dzielić między siebie”). Często w brudny sposób. W polityce (u władzy) marnotrawstwo, rozrzutność, przywłaszczanie są normą. Diety w sejmie, senacie lub parlamencie europejskim, subwencje dla partii, zmiany stanowisk i odprawy, posady w urzędach i spółkach państwowych, nagrody, odprawy, służbowe wyjazdy, samochody i mieszkania itd. Zmiana rządu nam nie pomoże. Przeczytajcie ksiazke pt. Emerytura nie jest Ci potzerbna zobaczycie jak można zbudować majątek w Polsce i bezpieczeństwo finansowe