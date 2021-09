Kasia Tusk spaceruje z córkami po wietrznym Sopocie: "Potem już nie będzie czasu"

Lulu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 56 10 Odpowiedz

Grunt, ze zdrowe 😜 czy Wasze dzieci choruja w przedszkolu??? Kiedys dzieci tyle nie chorowaly ale i do przedszkoli az tak nie prowadzano i nie przyjmowano chorych ... teraz to jakies zarty! Co drugie dziecko z glutem a rodzic do przedszkola prowadzi 🤧