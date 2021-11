Gwiazdy idą w proteście pod hasłem "Ani jednej więcej": Katarzyna Tusk, Małgorzata Rozenek, Joanna Przetakiewicz... (ZDJĘCIA)

Polską wstrząsnęła śmierć 30-letniej Izabeli, która trafiła do szpitala w Pszczynie, będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej twierdzi, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu.