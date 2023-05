Katarzyna Cichopek cała na biało opuszcza studio TVP i posyła uśmiechy paparazzi (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek miała ostatnio pełne ręce roboty, ponieważ jej córka Helena przygotowywała się do pierwszej komunii świętej. Na uroczystości nie zabrakło oczywiście ojca dziewczynki Marcina Hakiela, co zostało kilkukrotnie odnotowane w mediach. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" miała okazję zabłysnąć ostatnio również na Telekamerach. 40-latka wystąpiła w kanarkowej sukni z wielkim kwiatem. Celebrytka wraz z ukochanym zostali nagrodzeni w kategorii ""Prezenter/prowadzący/gospodarz show", co nie spodobało się wszystkim internautom.