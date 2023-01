Katarzyna Cichopek przesadziła z Photoshopem? "Razem ze zwężeniem talii PRZYCIĘŁO PALUSZKI..." (FOTO)

Katarzyna Cichopek ma ręce pełne pracy. Aktorka dopiero co wróciła z Jordanii, gdzie zażywała kąpieli błotnych w towarzystwie ukochanego Macieja Kurzajewskiego, a w ojczyźnie czekało na nią multum zobowiązań. Tuż po powrocie zakochani wstali skoro świt, by przywitać widzów TVP w "Pytaniu na śniadanie". Po gwiazdorskiej parze, o dziwo, nie było widać zmęczenia. Uwagę zwrócił za to ogromny pierścionek na palcu Kasi. Kolejnym zadaniem celebrytki było przygotowanie specjalnego filmu i imprezy dla kończącego 50 lat partnera.