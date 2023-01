Katarzyna Cichopek, bez makijażu i wymęczona treningiem, pręży się przed lustrem w różowym komplecie (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek nie narzeka na brak zajęć. 40-latka prężnie rozwija karierę, a jej grafik pęka w szwach. Aktorka wciąż gra w "M jak miłość", a do listy jej obowiązków dochodzi prowadzenie "Pytania na śniadanie" i jurorowanie w "You Can Dance". Angaż do tanecznego show wzbudził mieszane uczucia wśród internautów, ale Kasia zdaje się tym nie przejmować i z uśmiechem na twarzy sprawdza się w nowym zawodowym wyzwaniu. Do zadań zapracowanej celebrytki należy też oczywiście dzielne wypełnianie roli influencerki.