Katarzyna Cichopek eksponuje dekolt w zmysłowej stylizacji. Internauci zmartwieni: "Skąd te PLAMY?" (FOTO)

Mam dosyć swojego życia. Jestem niezbyt urodna, z nadwagą mniej więcej coś 3/10, interesują się mną faceci z kategorii 1/10, mieszkam w dużym mieście, daleko od rodzinnego nie nawiązałam żadnej relacji ani z mężczyzna ani zwyczajnie żadnej koleżanki nie mam. Nie wiem co ze mną nie tak. Staram się być miła, pomocna, dbam o siebie jkak mogę by nie odstraszać ludzi. Chodzę na siłownię, różne zajęcia, żeby nie zdziczec do końca, ale i tak nic nie wynika głębszego. Nie spotykam się na pogaduchy z dziewczynami z kursu tańca. Miałam w życiu tylko jednego faceta, ale to się już skończyło. Moja matka całe życie wychwalała moja siostrę pod niebiosa, że piękna, utaknetiwana, interesująca. W sumie miała rację, widzę wszystkie swoje wady, nie lubię siebie ani swojego życia. Nie mam ani faceta ani koleżanki, ani urody. Nie czuje się dobrze.