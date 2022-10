Katarzyna Cichopek udzieliła pierwszego wywiadu po ujawnieniu związku z Kurzajewskim: "Otwieram w życiu NOWY ROZDZIAŁ"

Katarzyna Cichopek skończyła okrągłe 40 lat i zaskoczyła całą Polskę. Urodzinowa podróż do Jerozolimy stała się momentem, gdy ujawniony został związek aktorki z Maciejem Kurzajewskim. Od tej pory wokół nowej "power couple" TVP pojawiają się masy doniesień i spekulacji. Co na temat związku ma do powiedzenia sama zainteresowana?

Cichopek pojawiła się ostatnio w "Pytaniu na Śniadanie", lecz jako kuchmistrzyni i bez ukochanego Macieja, który współprowadzi z nią program. Za pewne miało to związek ze stopniowym oswajaniem widzów i przeczekaniem, aż kontrowersje wokół Kurzopków ucichną. Wyjątkowo na antenie TVP nie poruszono tematu ich miłosnej relacji. Pojawiła się jednak okazja, aby zdradzić co nie co na jej temat w wywiadzie z "Party".

Zanim Kurzopki powrócą wspólnie na antenę, musimy zadowolić się opiniami na temat ich związku wydawanymi przez celebryckich ekspertów od wszystkiego i znajomych pary z branży. Niewiele na temat miłosnej relacji zdradzili do tej pory sami zainteresowani, którzy podzielili się jedynie uroczym selfie i wymienili skromnym całusem podczas specjalnego łączenia między studiem "PnŚ" a Jerozolimą.

Katarzyna Cichopek otworzyła się nieco na temat zmian w swoim życiu przy okazji udzielania wywiadu magazynowi "Party". Celebrytka prawdopodobnie starała się jak najbardziej uogólnić swoja wypowiedź, ale nietrudno domyślić się, że jej słowa dotyczą rozstania z Marcinem Hakielem i rozpoczęcia nowego związku.

Skoczyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie. Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości - wyznała.

Czy życzenia Kasi spełnią się u boku Macieja?

