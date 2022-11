Katarzyna Grochola uderza w rządzących i apeluje do kobiet: "ODRADZAM w tej chwili zachodzenie w ciążę!"

Ewka 29 min. temu zgłoś do moderacji 26 8 Odpowiedz

Mądre. Dobrze jest słuchać kobiety, która myśli, a nie gada, co jest akurat w konwencji. Wzajemny szacunek - to jest podstawa. Ja akurat jestem wierząca, ale cenię sobie to, że kobiety przestrzegają swoich poglądów i założeń, jakie by nie nie były. Nie chcą seksu przed ślubem? Super i wspaniale, że są w stanie wytrwać w danych sobie postanowieniach. Gorzej, jeśli te same kobiety uważają swój pogląd za jedyny słuszny i wypominają innym ilość partnerów, namawiają do chrztu dzieci czy w inny sposób rozliczają je z ich decyzji. Generalnie bezsensownie dzielimy się między sobą zamiast zrozumieć, że te różnice nie robią z nas wrogów. Za wroga za to uważam polityka, który zabiera mi możliwość zdecydowania o moim zdrowiu i życiu. Ale to już inna sprawa