Katarzyna Kępka zamieszkała na Sri Lance i rozkręciła biznes. Prowadzi obozy z zajęciami jogi i medytacją. Znamy cenę

!!!!!Znów zaczęła się nagonka wojenna. Ty razem mówią że dołączyła Korea Północna więc Polacy mają też dołączyć. I znowu mamy nowomowę nowe określenie wojna hybrydowa dynamiczna. Czyli że wojska w ruchu. Chcą nas wciągnąć w tę wojnę wciskając nam kit . Z drugiej strony odwołali tworzenie legionów ochotników że wschodu bo nie ma ochotników . Oni nie chcą walczyć o swój kraj to dlaczego my mamy to robić. "Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg." Nie ma tam Ani jednego słowa o innym kraju niż Polska. Do tego Sikorski celowo prowokuje Putina usuwając dyplomatów. To bez sensu bo Putin zrobi analogicznie. Albo nas chce wylądować w wojnę albo rozpoczął kampanię wyborczą na prezydenta. Dla zagrywki pod publiczkę dla nierozumnej gawiedzi ryzykuje życiem Polaków