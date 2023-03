Katarzyna Sokołowska w dresie śmiga po Śródmieściu z partnerem, synkiem i psami (ZDJĘCIA)

Większość czasu prężnie działającej bizneswoman wypełnia obecnie opieka nad małym Iwo Lwem , który lipcu skończy roczek. Nie oznacza to jednak, że celebrytka odpuściła sobie celebrację swoich 50. urodzin, które świętowała w doborowym gronie śmietanki towarzyskiej.

Mieszkańcy warszawskiego Śródmieścia od czas do czasu mogą doświadczyć widoku Kasi przemierzającej ulice z wylegującym się z wózku synkiem. Tak było również w poniedziałek, gdy członkini jury programu "Top Model" udała się na spacer po parku z ukochanym, biznesmenem Arturem Kozieją oraz dwójką pupili. Co prawda celebrytkę najczęściej widuje się w szykownych stylizacjach z metkami od najlepszych projektantów, tym razem jednak 50-latka postawiła na wygodę, czyli obszerny dres, do którego dobrała jasny bezrękawnik i wygodne sneakersy. "Gwiazdorskiego" look'u dodały jej zasłaniające pół twarzy okulary przeciwsłoneczne. Warto dodać, że prowadzony przez gwiazdą wózek jest jej autorskim projektem.