Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wpadli na siebie na premierze "Cały ten seks". Ich interakcja była krótka, ale WYMOWNA (ZDJĘCIA)

W życiu żadna druga, żadne oberki i resztki po pierwszej. A już niezręczne mijanie się na imprezach. Żadnych takich. Nie gustuję w używanych lumpach. Wziąć po kimś, stać i czekać, wiedzieć, że wraca do domu i ląduje w łóżku z żoną, ogryzać pazury, aż się zdecyduje. Widziałam coś takiego w moim domu jako dziecko. Do dzisiaj pamiętam co się działo z moją mamą zanim odeszła od ojca, kłamstwa, podrzucanie nas do babci na noce, służbowe jazdy, rozterki odejść czy nie, brak cierpliwości dla nas. I na koniec wyprowadzka do obcego faceta. Coś okropnego. Zabrałam torbę i jako 12-latka poszła mieszkać z tatą. Do dzisiaj czuję obrzydzenie do zdrajców, żadna terapia na to nie pomogła. Mój nieżyjący już tata dał mi jedną radę na całe życie: "Zdrajcom, dziękujemy" - działa.