Katarzyna Warnke w asymetrycznej spódnicy i z torebką za 18 TYS. ZŁOTYCH wdzięczy się do obiektywów pod studiem "Dzień dobry TVN" (ZDJĘCIA)

W dalszej części rozmowy aktorka wspomniała o nowej wybrance Stramowskiego, Natalii Krakowskiej . Rozmówczyni celebrytki wspomniała o wizycie Kasi w "Dzień Dobry TVN" z początku roku, podczas której gwiazda poruszyła temat tzw. patchworkowej rodziny i przy okazji wyznała, że życzy sobie dla swojej córki "kochanej macoszki" . Jak zdradziła Warnke, gdy w wywiadzie zdecydowała się na komentarz o macosze, nie znała jeszcze partnerki swojego eks. Jak również wyznała, do dziś nie zna jej zbyt dobrze.

W sobotę celebrytka raz jeszcze zasiadła na kanapie śniadaniówki, gdzie prawiła o nowym rozdziale w swoim życiu. Po pojawieniu się na antenie TVN-u aktorkę czekała jeszcze tradycyjna już sesja pod studiem na ulicy Marszałkowskiej, do której Kasia podeszła profesjonalnie, prezentując fotografowi kilka wyćwiczonych póz i posyłając w stronę obiektywu delikatny uśmiech. Tego dnia lubująca się w modowych eksperymentach aktorka odziała się w falbaniastą, zieloną spódnicę o niestandardowym kroju, którą zestawiła ze skórzaną ramoneską, czarnym swetrem i botkami z metalowym noskiem. Celebrytka urozmaiciła "look" torebką Celine za ok. 18 tysięcy złotych.