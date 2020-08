Katarzyna Zielińska wspomina porady Ilony Łepkowskiej: "Usłyszałam, że JESTEM GRUBA I NIE MAM GUSTU"

Jestem typem zadaniowca, to była prosta sytuacja: miałam schudnąć i nauczyć się mody. Tamtego dnia już po kilku godzinach miałam telefon do trenerki i stylisty. Zaczęłam biegać, ważyć się. Ucieszyłam się, że tak szybko zobaczyłam efekty. Lubiłam swoje ciało, gdy było go więcej, ale ono jest moim narzędziem pracy i do tego narzędzia mieli uwagi Ilona Łepkowska i Tadeusz Lampka. Rozumiem to - podkreśliła w wywiadzie.

Zasugerowałam jej, żeby obcięła i ufarbowała włosy. To był warunek otrzymania roli, trudno mówić o tym, że ktoś komuś coś kazał. To było wspólne zdanie moje i Tadeusza Lampki, obydwoje uznaliśmy, że dobrze by jej zrobiło, żeby schudła trochę i zmieniła image. To nie było ocenianie jej prywatnie i jej jako człowieka. Szukaliśmy osoby do roli redaktor naczelnej kobiecego pisma. Do tej roli po prostu potrzebna była osoba z określonym wyglądem i sposobem ubierania. To było ocenienie jej przydatności do roli i fizyczności, która jest narzędziem pracy aktora, więc nie powiedziałabym, żeby to był nietakt. Bardzo często aktorzy chudną lub tyją do roli i to jest rzecz normalna - wytłumaczyła.