Małgorzata Rozenek POZWIE Ilonę Łepkowską?! "Naruszyła nasze dobra osobiste"

Ewel 19 min. temu

Jak beda pozwy do sadu za byle nazwanie kogos "glupkiem" lub "slupem reklamowym" to sprawy z duzo wieksza powaga i zasadnoscia beda ciagnely sie latami. Zwroccie uwage na to, ze celebrycie to o byle co leca do sadu.... ten mnie przezwal, a ten mi dokucza. Jak dzieci normalnie.....