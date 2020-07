Spostrzegawcza Ilona Łepkowska ocenia wygląd Małgorzaty Trzaskowskiej podczas wieczoru wyborczego: "Ona nawet się NIE UCZESAŁA DOKŁADNIE"

Podczas wyścigu o prezydencki fotel Polacy uważnie przyglądali się nie tylko poczynaniom rywalizujących kandydatów, lecz również potencjalnych pierwszych dam. Nie jest tajemnicą, że Agata Duda stosunkowo rzadko podejmuje się publicznych wystąpień - jak sama wytłumaczyła podczas niedzielnego wieczoru wyborczego męża, jest to dla niej rodzaj "milczącego sprzeciwu przeciw manipulacji mediów". Małgorzata Trzaskowska w ostatnich tygodniach chętnie prezentowała za to swoje poglądy podczas spotkań z wyborcami i szybko zaskarbiła sobie sympatię elektoratu Rafała Trzaskowskiego .

Mnie się bardzo podoba Małgorzata Trzaskowska. Ok, ale powiem tak, po głupstwie, po takiej drobnej rzeczy (...) Pani prezydentowa Agata Duda wystąpiła w eleganckiej sukni i myślę, że dla większości była uczesana, miała głowę od fryzjera . Dla większości społeczeństwa to jest właśnie wizerunek pierwszej damy - oceniła Łepkowska.

Natomiast Małgorzata Trzaskowska, która oczywiście jeżdżąc w kampanii, mogła jeździć w balerinkach i T-shirtach, tak samo ubrała się na wieczór wyborczy. Myślę, że wiele osób, oglądając ją, pomyślało: "Kurczę, no zaraz, no ona się nawet nie uczesała dokładnie, te włosy niespięte. Jak ona wygląda? Nie no, my potrzebujemy kogoś takiego eleganckiego jak prezydentowa Dudowa" - spekulowała Łepkowska.