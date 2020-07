Nostalgiczna Katarzyna Zielińska pokazała zdjęcie z młodości ze ZNANYMI koleżankami. Fanka: "W ŻYCIU BYM NIE POZNAŁA"

Kasia Zielińska to aktorka kojarzona głównie z ról serialowych i polskich komedii romantycznych. Wystąpiła m.in. w Listach do M., Och, Karol, Barwach szczęścia czy najnowszym Zawsze Warto, na planie którego poznała i zaprzyjaźniła się z dużo młodszą celebrytką Julką Wieniawą .

Poznajecie? To były czasy! Pomieszkiwałyśmy razem. Każda z nas szukała pracy w Wawie, zaczepienia gdzieś, byłyśmy spragnione grania, śpiewania, występowania . Cudowne wspomnienia. Dziękuję Malwa za to zdjęcie - napisała wzruszona aktorka.

Ziele kochane, mam takie wrażenie, że czas bije na naszą korzyść . Tego się trzymamy! Kocham to zdjęcie. Wartość sentymentalna na 100% - odpowiedziała jej w komentarzu Koteluk.

"Ale że to ty? Niemożliwe", "Wow, w życiu nie poznałabym Meli", "Gdyby nie została oznaczona na zdjęciu, to bym jej nie rozpoznała", "Nie do poznania" - pisali zszokowani.