Kayah "na sportowo" buszuje po sklepach z akcesoriami do domu. Do centrum przywiózł ją SZOFER... (ZDJĘCIA)

A jak ma wyglądać? W garsonce i pełnym makijażu? A Kayah poszła na zakupy czy do urzędu stanu cywilnego na własny ślub? Ludzie, trochę dystansu. Widać, że normalna kobita. Nie stroi sie jak wielka gwiazda, bo idzie po prostu na zakupy. Kasa w sklepie to nie bal. Ktoś tu napisał: od razu pozbyłam się kompleksów. Insta vs rzeczywistość. No to gratuluje, skoro nieumalowana artystka na zakupach sprawia, że poczułaś się lepsza. Szczerze? Kompleksy to twój widzę najmniejszy problem.